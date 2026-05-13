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    Zurich startet mit Wachstum ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich stark bei Schaden- und Unfallversicherung
    • Umsatz plus 11 Prozent und Bruttoprämien plus 17
    • Zielrendite über 23 Prozent und begrenzte Risiken
    Zurich startet mit Wachstum ins Jahr
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich ist mit Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte die Gruppe zu. Der Konzern profitierte von weiteren Tariferhöhungen, während die Wachstumsinitiativen in den Spezialversicherungen und mit mittelgroßen Firmenkunden Früchte trugen. In der Schaden- und Unfallsparte stieg der Versicherungsumsatz der Zurich in den Monaten Januar bis März um elf Prozent auf 12 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab. Das Bruttoprämienvolumen rückte derweil um 17 Prozent auf 15,6 Milliarden vor. Auf vergleichbarer Basis verblieb ein Plus von acht Prozent.

    In der Lebensversicherung legten die Bruttoprämien um fünf Prozent auf 9,85 Milliarden Dollar zu. Auf vergleichbarer Basis resultierte allerdings ein Minus von fünf Prozent. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft fiel nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr um sieben Prozent auf 4,71 Milliarden. Darüber hinaus ist der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, im Startquartal weitergewachsen. Die Prämieneinnahmen der US-Amerikaner stiegen um vier Prozent auf 7,72 Milliarden Dollar, wie es hieß.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Angaben zu den Gewinnzahlen macht die Zurich-Gruppe zum ersten Quartal keine. Was die Profitabilität angeht, sieht sich der Konzern mit Blick auf die bis 2027 gesetzten Zielen weiterhin gut aufgestellt, um diese zu erreichen oder gar zu übertreffen.

    Im laufenden Programm, das 2025 startete und 2027 zum Abschluss kommt, will die Zurich im Kern eine Eigenkapitalrendite zum Bruttogewinn von über 23 Prozent sowie ein jährliches Plus beim Gewinn je Aktie von mindestens 9 Prozent erreichen. Hinsichtlich der geopolitischen Konflikte und Spannungen im Nahen Osten sieht sich die Zurich nur begrenzten Risiken ausgesetzt. Es würden keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf erwartet, hieß es dazu./mk/tp/AWP/jha

    Zurich Insurance Group

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 592,4 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 92,42 Mrd..

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 38,64. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 554,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 656,00CHF was eine Bandbreite von -15,02 %/+7,21 % bedeutet.




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