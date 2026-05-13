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    Digitalisierungs-Spezialist Init verzeichnet Rekordumsatz - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Init erzielt Rekordumsatz im ersten Quartal 98,2 Mio
    • Operatives Ergebnis stieg auf 6,7 Millionen Euro
    • Ausblick bestätigt Umsatz 380-410 Mio Ebit 38-42 Mio
    Digitalisierungs-Spezialist Init verzeichnet Rekordumsatz - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen Init Innovation hat das beste erste Quartal seiner Firmengeschichte eingefahren. Der Umsatz lag dank Großprojekten im ersten Quartal bei 98,2 Millionen Euro nach 70,4 im Vorjahr, wie der Anbieter von Telematik-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 6,7 Millionen Euro (Q1 2025: 2,0 Mio. Euro). Init ist seit Ende März im SDax gelistet. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

    Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketingsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Für das Gesamtjahr sieht Init ungeachtet der jüngsten geopolitischen Verwerfungen weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum beim Umsatz auf 380 bis 410 Millionen Euro (Vorjahr: 330) und beim operativen Gewinn auf 38 bis 42 Millionen Euro nach 32,5 Millionen Euro im Vorjahr./stk/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 52,10 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -6,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 528,10 Mio..

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.





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