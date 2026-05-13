Allianz startet überraschend stark ins Jahr - Gewinnziel bestätigt
- Geringere Versicherungsschäden und starkes Fondsgeschäft
- Operativer Gewinn Q1 plus 6,6 Prozent auf 4,5 Mrd
- Pimco und AllianzGI sammelten 45 Mrd Kundengeld ein
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Versicherungsschäden und ein brummendes Fondsgeschäft haben dem Allianz-Konzern einen überraschend starken Jahresstart beschert. Im ersten Quartal wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um 6,6 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Damit schnitt die Allianz besser ab als von Analysten im Mittel erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht den Versicherer damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro zu erzielen.
Im ersten Quartal warf vor allem die Schaden- und Unfallversicherung mehr ab, die ein Jahr zuvor unter den verheerenden Waldbränden in Los Angeles gelitten hatte. Zudem sammelten die Fonds der Konzerntöchter Pimco und Allianz Global Investors insgesamt 45 Milliarden Euro an frischen Kundengeldern ein - weitaus mehr als von Analysten erwartet.
Der Überschuss des Konzerns schoss wie erwartet sogar um mehr als die Hälfte auf 3,7 Milliarden Euro nach oben. Dies lag an einem bereits bekannten Verkauf von Beteiligungen in Indien./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 371,4 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,04 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,10 %/+35,21 % bedeutet.
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Insolvenzwelle als Belastungsfaktor
Indes trübt die konjunkturelle Realität das Bild. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade warnt vor Rekordpleiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr meldeten 94 Großunternehmen Insolvenz an – der höchste Wert seit 2015. Für 2026 erwarten die Experten weltweit den fünften Anstieg in Folge. Verschärfte Handelskonflikte belasten zudem das Transportversicherungsgeschäft.