Allianz startet überraschend stark ins Jahr - Gewinnziel bestätigt

Der Überschuss des Konzerns schoss wie erwartet sogar um mehr als die Hälfte auf 3,7 Milliarden Euro nach oben. Dies lag an einem bereits bekannten Verkauf von Beteiligungen in Indien./stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 371,4 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,04 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 415,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,10 %/+35,21 % bedeutet.