Anzeichen einer Trendwende
SMA Solar blickt optimistischer auf 2026
- Nachfrage stabilisiert sich, erste Trendwende
- 2026 Prognose: Umsatz und Ebitda im oberen Drittel
- Q1 Umsatz +4% 340,9 Mio, Ebitda +6% 26,1 Mio
NIESTETAL (dpa-AFX) - Signale einer Trendwende bei der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen stimmen den Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar zuversichtlicher für 2026. "Nach einem verhaltenen Jahresauftakt bei den Zubauraten für Heim- und Gewerbeanlagen ist seit März eine Stabilisierung der Nachfrage erkennbar. Wir werten dies derzeit als erste Anzeichen einer Trendwende", sagte Unternehmenschef Jürgen Reinert am Mittwoch zur Vorstellung der Zahlen des ersten Quartals.
Den Umsatz sowie den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht Reinert 2026 nun jeweils im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreiten von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro beziehungsweise 50 bis 180 Millionen Euro. Dabei würden auch potenzielle Rückerstattungen im Zusammenhang mit den vom obersten US-Gericht als rechtswidrig eingestuften US-Zöllen berücksichtigt.
In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 340,9 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um rund sechs Prozent auf 26,1 Millionen Euro zu./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 60,28 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,04 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -54,51 %/-5,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
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SMA war kurz vor der Pleite.
Der Anstieg passt nicht. Das fällt schnell wieder!!!!
Aber auch das totale Gegenteil. Ich rechne angesichts der Informationen die man vom Unternehmen bekommt, absehbar mit einem möglichen Totalverlust für die Aktionäre. Weil die operativen Verlust über die Jahre schlicht zu hoch sind.
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html