Forge Resources plant Kohleproben-Export in die USA

Die kanadische Junior-Explorationsgesellschaft Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) hat angekündigt, Exportgenehmigungen zu beantragen, um repräsentative Kohleproben aus ihrem kolumbianischen Projekt La Estrella zu einem US-amerikanischen Speziallabor zu schicken. Bei positivem Bescheid sollen die Proben durch Matexcel auf entscheidende metallurgische und thermische Eigenschaften untersucht werden. Die Ergebnisse sollen die Einordnung in die globalen Märkte für Koks- und Thermalkohle untermauern und die weitere technische Planung steuern.

Geplantes Testprogramm: vom Koksstrength bis zum Aschegehalt



Das vorgesehene Analyseprogramm bei Matexcel zielt auf jene Parameter, die für die Vermarktung von Kohle in den verschiedenen Marktsegmenten entscheidend sind. Untersucht werden sollen unter anderem die Coke Strength (Kokssteifigkeit), die Fluidität im Erweichungsbereich, die Aschezusammensetzung, der Anteil flüchtiger Bestandteile, der Schwefelgehalt sowie das gesamte Kohlenstoffverhalten in der industriellen Anwendung. Diese Kennwerte bilden das Rückgrat jeder seriösen Klassifizierung im internationalen Kohlemarkt – sowohl im hochwertigen Thermalsegment als auch in der für die Stahlindustrie relevanten Kokskohle-Anwendung.

Für Forge Resources bauen diese Tests auf den bereits vorliegenden Analysen der SGS-Labore in Kolumbien auf. Frühere Untersuchungen hatten Heizwerte von bis zu 13.846 BTU/lb, einen Schwefelgehalt von lediglich 0,82 Gewichtsprozent sowie einen Free Swelling Index (FSI) von bis zu 8 ergeben – ein Wertprofil, das La Estrella bereits als Dual-Market-Projekt für die Stahl- und die Energiewirtschaft positioniert. Die zusätzliche Validierung durch ein etabliertes US-Labor würde diese Vermarktbarkeit international zusätzlich untermauern, da Käufer aus dem Stahlsektor typischerweise unabhängige, marktnahe Testergebnisse als Voraussetzung für Liefervereinbarungen verlangen.

Mit der angekündigten Antragstellung auf Exportgenehmigungen zeigt das Unternehmen zudem, dass es den nächsten Schritt in Richtung Kommerzialisierung vorbereitet: Aus einer rein technischen Charakterisierung wird damit ein gezielter Prozess der Marktvorbereitung – inklusive der Schaffung jener Datenbasis, die Abnahmegespräche mit potenziellen Käufern erfordern.

Strategischer Kontext: USA stufen Kokskohle als "Critical Material" ein



Bemerkenswert ist die zeitliche Einbettung dieses Schritts. In den USA hat sich der politische und regulatorische Status von metallurgischer Kohle in den vergangenen Monaten deutlich verändert. 2025 stufte das U.S. Department of Energy Kokskohle als "Critical Material" ein. Wenig später folgte das U.S. Department of the Interior mit der Klassifizierung als "Critical Mineral". Diese Einordnung hebt Kokskohle aus dem klassischen Rohstoffuniversum heraus und macht sie zu einem Industrierohstoff, dem aus US-Sicht strategische Bedeutung für die nationale Industriekapazität zukommt.

Die Folgen sind weitreichend. Mit dem Status als kritisches Mineral können beschleunigte Genehmigungswege, erweiterte Förderfähigkeit und eine engere Verzahnung mit den industriepolitischen Förderprogrammen verbunden sein. Parallel laufen Gesetzgebungsinitiativen, die diese Linie verstetigen sollen: Der Critical Mineral Consistency Act of 2025 zielt auf die Harmonisierung der verschiedenen bundesstaatlichen Listen kritischer Mineralien ab, der Finding ORE Act soll die strategische Rohstoffkartierung sowie die behördliche Aufsicht ausweiten. Hinzu kommt, dass Kokskohle in jüngere fiskalpolitische Maßnahmen aufgenommen wurde, die als Advanced Manufacturing Production Incentives ausgestaltet sind und damit unmittelbar in die industrie- und energiepolitische Strategie der USA hineinwirken.

In Summe spiegelt sich darin eine neue Lesart von Kokskohle wider: weniger Massengut, vielmehr strategischer Industrierohstoff für Stahlproduktion, industrielle Widerstandsfähigkeit und auch verteidigungsnahe Fertigung. Für Anbieter qualitativ hochwertiger metallurgischer Kohle – idealerweise aus politisch berechenbaren Herkunftsländern und mit etablierter Logistikanbindung an den Atlantik – verbessert sich damit das Marktumfeld strukturell. La Estrella in Santander, Kolumbien, mit acht bekannten metallurgischen und thermischen Kohleflözen, fügt sich genau in dieses Nachfrageprofil ein.

Forge Resources positioniert sich mit dem geplanten Testprogramm bei Matexcel zugleich näher am US-Markt. Sollte Kokskohle aus Kolumbien künftig in größerem Umfang in industrielle Förder- und Anreizprogramme der USA eingebunden werden – etwa über bevorzugte Lieferketten, Steueranreize oder beschleunigte Verträge mit US-Stahlproduzenten –, würde ein durch ein amerikanisches Labor validiertes Qualitätsprofil deutlich an Gewicht gewinnen. Die nun angekündigte Antragstellung kann insofern als vorbereitender Baustein verstanden werden, um die kommerzielle Anschlussfähigkeit von La Estrella in einem zunehmend strategisch geprägten US-Marktumfeld sicherzustellen.

Forge Resources Corp. ist eine kanadische Junior-Explorationsgesellschaft mit Fokus auf das Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrprojekt Alotta im Yukon (230 Mineralclaims, 4.723 Hektar, rund 50 km südöstlich der Casino-Lagerstätte). Über eine 80-prozentige Beteiligung an Aion Mining Corp. entwickelt das Unternehmen zudem das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien. Mit der nun angekündigten Initiative für ein US-Labortest-Programm setzt Forge ein weiteres Signal, dass auf das geologisch fundierte Aufschlussprogramm in Kolumbien die nächste Phase – die marktnahe Qualitätsvalidierung – folgen soll.

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