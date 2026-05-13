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    Hapag-Lloyd: Unwetter, Nahostkonflikt und schwaches Q1 im Blick

    Hapag-Lloyd startet 2026 mit Gegenwind: sinkende Frachtraten, Unwetter und Konflikte drücken das Ergebnis – doch Netzwerkstärke und Strategie 2030 setzen Kontrapunkte.

    Hapag-Lloyd: Unwetter, Nahostkonflikt und schwaches Q1 im Blick
    Foto: Marcus Brandt - dpa
    • Das erste Quartal 2026 verzeichnete bei Hapag-Lloyd einen deutlichen Ergebnisrückgang, mit einem Konzern-EBITDA von 494 Mio. USD und einem Konzernverlust von -256 Mio. USD, hauptsächlich bedingt durch niedrigere Frachtraten, Unwetter und die Blockade der Straße von Hormus.
    • Der Umsatz im Segment Linienschifffahrt sank auf 4,8 Mrd. USD, während die Transportmenge mit 3,2 Mio. TEU nahezu stabil blieb, jedoch die Frachtrate deutlich auf 1.330 USD/TEU fiel.
    • Das Segment Terminal & Infrastruktur verzeichnete einen Umsatzanstieg auf 168 Mio. USD, bedingt durch die Vollkonsolidierung des Containergeschäfts von J M Baxi und Wachstum in Lateinamerika und Indien.
    • Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: ein EBITDA zwischen 1,1 und 3,1 Mrd. USD sowie ein EBIT zwischen -1,5 und 0,5 Mrd. USD, wobei die Ergebnisse aufgrund der Marktschwankungen und Konflikte im Nahen Osten unsicher sind.
    • Trotz der Herausforderungen zeigte das Gemini-Netzwerk Widerstandsfähigkeit und half, zuverlässige Dienste zu gewährleisten, während das Unternehmen an seiner Strategie 2030 und einem strikten Kostenmanagement festhält.
    • Die Ergebnisse wurden durch wetterbedingte Störungen, niedrigere Frachtraten und geopolitische Konflikte belastet, was zu einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal führte.

    Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz, bei Hapag-Lloyd ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 116,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 % im Minus.
    29 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 116,25EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.


    Hapag-Lloyd

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    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47
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