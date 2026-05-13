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    GESCO SE veröffentlicht den 3-Monatsbericht 2026 – alle Highlights

    Trotz schwierigem Umfeld startet GESCO SE dynamisch ins Jahr 2026: steigende Aufträge, höheres EBIT und ein deutlich verbessertes Ergebnis je Aktie prägen das erste Quartal.

    GESCO SE veröffentlicht den 3-Monatsbericht 2026 – alle Highlights
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Auftragseingang der GESCO SE stieg im ersten Quartal 2026 um 4,6 % auf 138,2 Mio. €
    • Das Book-to-Bill-Verhältnis erhöhte sich auf 1,14, was auf eine gute Auftragslage hinweist
    • Das EBIT konnte um 13,1 % auf 4,6 Mio. € gesteigert werden, trotz nahezu konstantem Umsatzniveau
    • Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter stieg um 36,6 % auf 2,7 Mio. €
    • Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 0,27 € im Vergleich zu 0,19 € im Vorjahr
    • Die Geschäftsentwicklung verlief planmäßig, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei GESCO ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,34 % im Plus.


    GESCO

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    ISIN:DE000A1K0201WKN:A1K020
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