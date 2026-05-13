Voltatron startet 2026: Wachstum & M&A im Fokus – Erfolgreicher Jahresbeginn
Mit Rückenwind ins neue Jahr: Voltatron legt 2026 mit starkem Q1-Umsatz, solider Profitabilität und klarer Wachstumsstrategie den Grundstein für die nächste Expansionsphase.
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- Voltatron startet erfolgreich ins Jahr 2026 mit einem Umsatz von 12,6 Mio. € im ersten Quartal, hauptsächlich durch Akquisitionen wie KOMITEC electronics GmbH
- Die operative Qualität wird durch eine Rohertragsmarge von 53,8 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,0 % bestätigt, was im Plan liegt
- Für 2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 47 und 51 Mio. € sowie eine operative Rohertragsmarge von 37-44 % prognostiziert
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der fortgeführten Geschäftsbereiche beträgt 0,4 Mio. €, bereinigt um Bargain Purchase und Abschreibungseffekte, 0,2 Mio. €
- Das Eigenkapital des Konzerns stieg zum 31. März 2026 auf 6,5 Mio. €, wobei die wirtschaftliche Substanz durch den Bargain Purchase und die Kapitalrücklage erhöht wurde
- Die Wachstumsstrategie umfasst Buy-and-Build-Aktionen, organisches Wachstum sowie die Expansion in internationale Märkte, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 - 1. Quartal, bei Voltatron ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im
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24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,7250EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.
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