tonies Registered (A) startet 2026 durch – Umsatz wächst im Q1 rasant

tonies verzeichnete im ersten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 29 % gegenüber dem Vorjahr auf 125,6 Mio. Euro, bei einer beschleunigten Steigerung im ersten Quartal

Der Umsatz mit Tonieboxen stieg um 54 % (+61 % währungsbereinigt) auf 25,4 Mio. Euro, angetrieben durch die starke Nachfrage nach der Toniebox 2

Alle Märkte trugen zum Wachstum bei: Nordamerika (+20 %, +34 % cc), DACH (+28 %, +28 % cc) und Rest der Welt (+50 %, +53 % cc)

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für 2026: mehr als 20 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum auf über 760 Mio. Euro, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 9–11 %

Die regionale Aufteilung zeigt, dass 60 % des Umsatzes international erzielt wurden, trotz Wechselkurseffekten, mit bedeutendem Wachstum in Nordamerika, DACH und dem Rest der Welt

tonies plant, das profitables Wachstum auch in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld fortzusetzen, mit Fokus auf Innovationen, Expansion und nachhaltigem Erfolg

Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei tonies Registered (A) ist am 13.05.2026.

Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,060EUR das entspricht einem Plus von +1,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).





