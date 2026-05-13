AUTO1 Group erreicht Rekord in Q1 2026 – Top-Ergebnisse
AUTO1 Group startet 2026 mit Rekordzahlen: Absatz, Umsatz und Profitabilität erreichen neue Höchststände – und der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt ambitioniert.
Foto: Autohero
- AUTO1 Group verzeichnete im Q1 2026 Rekordergebnisse bei allen Kennzahlen
- Fahrzeugabsatz stieg um 21,9% auf 248.779 Fahrzeuge, mit einem Umsatz von 2,4 Mrd. EUR
- Das Retail-Segment Autohero verkaufte 47,8% mehr Fahrzeuge (32.486) und erzielte einen Bruttogewinn von 82,4 Mio. EUR
- Das Merchant-Segment verkaufte 18,8% mehr Fahrzeuge (216.293) bei einem Bruttogewinn von 207,0 Mio. EUR
- Das bereinigte EBITDA stieg um 3,0% auf 59,8 Mio. EUR, der Bruttogewinn um 22,4% auf 289,4 Mio. EUR
- Für 2026 bestätigt AUTO1 die Prognose: Verkauf von 940.000 bis 1.000.000 Fahrzeugen, Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. EUR, EBITDA von 250 bis 275 Mio. EUR
Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 13.05.2026.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,890EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,17 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,260EUR das entspricht einem Plus von +1,96 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.168,07PKT (-0,75 %).
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