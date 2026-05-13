Semperit Holding: Starkes Q1 und Wachstumausblick bestätigt
Semperit startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Ertrag und Cashflow legen kräftig zu, die Marge springt nach oben – und der Ausblick bleibt trotz Unsicherheiten optimistisch.
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- Semperit verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg auf 163,7 Mio. EUR (+7,9%) und eine mehr als doppelte EBITDA-Steigerung auf 26,8 Mio. EUR
- Die EBITDA-Marge wurde deutlich verbessert von 7,3% im Q1 2025 auf 16,4% im Q1 2026
- Das Ergebnis nach Steuern drehte ins Plus auf 8,9 Mio. EUR (Q1 2025: -7,2 Mio. EUR)
- Der Free Cashflow stieg auf 13,1 Mio. EUR (Q1 2025: 8,7 Mio. EUR) und die Bilanz zeigt eine Eigenkapitalquote von 48,2% sowie eine Nettofinanzverschuldung von 81,9 Mio. EUR
- Für 2026 bleibt der Ausblick auf ein operatives EBITDA von rund 95 Mio. EUR bei unverändertem Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich
- Semperit setzt auf Effizienzsteigerungen, Vertriebsinitiativen und Innovationen, um vom moderaten Marktwachstum zu profitieren, trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheiten
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,025EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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