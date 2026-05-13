Jahresstart der Hamburger Hafen und Logistik durch Witterung geprägt
Turbulenter Jahresauftakt für die HHLA: Wetterextreme und geopolitische Spannungen bremsen Umschlag und Verkehr – dennoch zeigt der Konzern teils robuste Erlösentwicklung.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- Der Jahresstart der HHLA wurde durch außergewöhnliche Witterungsbedingungen und geopolitische Spannungen beeinträchtigt, was zu Einschränkungen bei der Containerabfertigung und Störungen im Bahnverkehr führte.
- Der Containerumschlag sank um 5,3 % auf 1.462 Tsd. TEU, während das Transportvolumen im Segment Intermodal um 1,5 % auf 489 Tsd. TEU zurückging.
- Trotz der witterungsbedingten Belastungen stiegen die Konzern-Umsatzerlöse um 3,5 % auf 450,9 Mio. Euro, das operative Betriebsergebnis (EBIT) sank jedoch um 6,3 % auf 30,5 Mio. Euro.
- Das Segment Container verzeichnete einen Umsatzanstieg um 4,6 % auf 215,9 Mio. Euro, das EBIT ging jedoch um 28,6 % auf 12,8 Mio. Euro zurück, bedingt durch geringere Produktivität und höhere Aufwendungen.
- Das Segment Intermodal verzeichnete einen leichten Mengenrückgang um 1,5 %, die Umsatzerlöse stiegen jedoch um 1,8 % auf 205,6 Mio. Euro, das EBIT blieb nahezu stabil bei 20,1 Mio. Euro.
- Für das Jahr 2026 bleibt die Prognose unverändert, es sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die die Erwartungen an den Geschäftsverlauf beeinflussen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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