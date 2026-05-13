🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jahresstart der Hamburger Hafen und Logistik durch Witterung geprägt

    Turbulenter Jahresauftakt für die HHLA: Wetterextreme und geopolitische Spannungen bremsen Umschlag und Verkehr – dennoch zeigt der Konzern teils robuste Erlösentwicklung.

    Jahresstart der Hamburger Hafen und Logistik durch Witterung geprägt
    Foto: Jonas Walzberg - dpa
    • Der Jahresstart der HHLA wurde durch außergewöhnliche Witterungsbedingungen und geopolitische Spannungen beeinträchtigt, was zu Einschränkungen bei der Containerabfertigung und Störungen im Bahnverkehr führte.
    • Der Containerumschlag sank um 5,3 % auf 1.462 Tsd. TEU, während das Transportvolumen im Segment Intermodal um 1,5 % auf 489 Tsd. TEU zurückging.
    • Trotz der witterungsbedingten Belastungen stiegen die Konzern-Umsatzerlöse um 3,5 % auf 450,9 Mio. Euro, das operative Betriebsergebnis (EBIT) sank jedoch um 6,3 % auf 30,5 Mio. Euro.
    • Das Segment Container verzeichnete einen Umsatzanstieg um 4,6 % auf 215,9 Mio. Euro, das EBIT ging jedoch um 28,6 % auf 12,8 Mio. Euro zurück, bedingt durch geringere Produktivität und höhere Aufwendungen.
    • Das Segment Intermodal verzeichnete einen leichten Mengenrückgang um 1,5 %, die Umsatzerlöse stiegen jedoch um 1,8 % auf 205,6 Mio. Euro, das EBIT blieb nahezu stabil bei 20,1 Mio. Euro.
    • Für das Jahr 2026 bleibt die Prognose unverändert, es sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die die Erwartungen an den Geschäftsverlauf beeinflussen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Hamburger Hafen und Logistik

    -0,46 %
    -0,46 %
    -2,26 %
    -6,09 %
    +18,03 %
    +70,62 %
    +3,39 %
    +62,98 %
    -61,08 %
    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
    Hamburger Hafen und Logistik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jahresstart der Hamburger Hafen und Logistik durch Witterung geprägt Turbulenter Jahresauftakt für die HHLA: Wetterextreme und geopolitische Spannungen bremsen Umschlag und Verkehr – dennoch zeigt der Konzern teils robuste Erlösentwicklung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     