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    SFC Energy steigert Gewinn im Q1 2026: Rekordauftrag aus der Ukraine & Prognose-Upgrade

    Trotz rückläufigem Umsatz startet SFC Energy dynamisch ins Jahr 2026: Rekordauftrag aus der Ukraine treibt Profitabilität, Prognose und Wachstum kräftig nach oben.

    SFC Energy steigert Gewinn im Q1 2026: Rekordauftrag aus der Ukraine & Prognose-Upgrade
    Foto: SFC Energy AG
    • SFC Energy AG steigert im Q1 2026 die Profitabilität trotz rückläufigem Umsatz auf bereinigte EBITDA-Marge von 18,0 %
    • Der Konzern erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 34,1 Mio. EUR, was 11,7 % weniger ist als im Vorjahr, hauptsächlich durch Priorisierung für den Rekordauftrag aus der Ukraine
    • Der größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte aus der Ukraine hat ein Volumen von über 42 Mio. EUR und sorgt für zusätzliche Wachstums- und Profitabilitätsimpulse
    • Das Unternehmen hat seine Prognose für 2026 aufgrund des Großauftrags deutlich erhöht: Umsatz zwischen 163 und 175 Mio. EUR, EBITDA zwischen 29 und 34 Mio. EUR, EBIT zwischen 20,5 und 25,5 Mio. EUR
    • Der Auftrag aus der Ukraine betrifft militärische und zivile Anwendungen im Rahmen einer Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, mit Auslieferungen, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden sollen
    • Trotz Umsatzrückgang bleibt die Liquiditätsposition solide mit 45,4 Mio. EUR an verfügbaren Zahlungsmitteln, und die Mitarbeiterzahl wächst leicht auf 499 Mitarbeitende

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SFC Energy ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,660EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,70 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,020EUR das entspricht einem Plus von +1,83 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).


    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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