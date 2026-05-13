Energiekontor AG startet erfolgreich ins Jahr 2026 – starke Fortschritte sichern Wachstum
Mit Rückenwind ins Jahr 2026: Trotz anspruchsvollem Marktumfeld setzt Energiekontor auf Wachstum, technologische Innovation und eine starke Projektpipeline.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor ist planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt die Ergebnisprognose für das Jahr
- Im ersten Quartal 2026 wurden weitere Financial Closes, Baufortschritte und die Inbetriebnahme des Windparks Oederquart erzielt, wodurch der Eigenbestand auf rund 450 MW erhöht wurde
- Die Projektpipeline umfasst Projekte mit über 650 MW, die sich im Bau oder in der Vorbereitungsphase befinden, mit weiteren Ausbauplänen
- Das Marktumfeld bleibt anspruchsvoll, jedoch wird im Jahresverlauf eine bessere Visibilität und Fortschritte bei britischen Projekten erwartet
- Technologische Weiterentwicklungen, wie der Einsatz intelligenter Steuerungs- und Sensorsysteme, sollen die Effizienz und Energieerträge der Parks verbessern
- Energiekontor sieht sich gut positioniert, um die Ziele für 2026 zu erreichen, trotz der Herausforderungen im Markt- und Wettbewerbsumfeld
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,10EUR das entspricht einem Plus von +0,29 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).
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