🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt Vz AktievorwärtsNachrichten zu Sixt Vz
    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sixt Vz startet stark ins Jahr: Umsatz steigt auf 929 Mio. € – Gewinn über Vorjahr

    SIXT startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, Profitabilitätswende im traditionell schwächsten Quartal und konsequente Investitionen in Premiumflotte und digitale Angebote.

    Sixt Vz startet stark ins Jahr: Umsatz steigt auf 929 Mio. € – Gewinn über Vorjahr
    Foto: hanohiki - stock.adobe.com
    • SIXT verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 929 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Plus von 12,6 % entspricht.
    • Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 19,7 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro, was die Profitabilitätswende im saisonal schwächsten Quartal des Jahres zeigt.
    • Der Konzern bestätigt die Jahresprognose für 2026 mit einem Umsatz zwischen 4,45 und 4,60 Mrd. Euro und einer EBT-Rendite von rund 10 %.
    • Die Anzahl der SIXT-Stationen weltweit wurde auf rund 2.300 erhöht, darunter die 500. Station im Premium-Design am Brüsseler Flughafen.
    • Die Premium-Flotte wurde um über 9.000 Fahrzeuge gegenüber Q1 2025 erweitert, wobei der Premium-Anteil konstant bei 58 % bleibt.
    • SIXT investierte im ersten Quartal erneut in seine digitale Plattform, unter anderem in Mobile Check-In und das globale Kundenbindungsprogramm SIXT ONE, um die Kundenerfahrung zu verbessern und wiederkehrende Umsätze zu steigern.

    Der Kurs von Sixt Vz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,90EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.


    Sixt Vz

    +2,47 %
    +6,85 %
    +0,84 %
    +12,92 %
    -1,15 %
    -20,55 %
    -15,19 %
    +62,97 %
    +172,98 %
    ISIN:DE0007231334WKN:723133
    Sixt Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sixt Vz startet stark ins Jahr: Umsatz steigt auf 929 Mio. € – Gewinn über Vorjahr SIXT startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, Profitabilitätswende im traditionell schwächsten Quartal und konsequente Investitionen in Premiumflotte und digitale Angebote.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     