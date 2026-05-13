Sixt Vz startet stark ins Jahr: Umsatz steigt auf 929 Mio. € – Gewinn über Vorjahr
SIXT startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, Profitabilitätswende im traditionell schwächsten Quartal und konsequente Investitionen in Premiumflotte und digitale Angebote.
Foto: hanohiki - stock.adobe.com
- SIXT verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 929 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Plus von 12,6 % entspricht.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 19,7 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro, was die Profitabilitätswende im saisonal schwächsten Quartal des Jahres zeigt.
- Der Konzern bestätigt die Jahresprognose für 2026 mit einem Umsatz zwischen 4,45 und 4,60 Mrd. Euro und einer EBT-Rendite von rund 10 %.
- Die Anzahl der SIXT-Stationen weltweit wurde auf rund 2.300 erhöht, darunter die 500. Station im Premium-Design am Brüsseler Flughafen.
- Die Premium-Flotte wurde um über 9.000 Fahrzeuge gegenüber Q1 2025 erweitert, wobei der Premium-Anteil konstant bei 58 % bleibt.
- SIXT investierte im ersten Quartal erneut in seine digitale Plattform, unter anderem in Mobile Check-In und das globale Kundenbindungsprogramm SIXT ONE, um die Kundenerfahrung zu verbessern und wiederkehrende Umsätze zu steigern.
Der Kurs von Sixt Vz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,90EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
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