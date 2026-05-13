'Toniebox 2' gefragt
Spielwarenhersteller Tonies wächst kräftig
- Tonies Umsatz Q1 +29% auf fast 126 Millionen
- Währungsbereinigtes Wachstum 35 Prozent im Q1
- Umsatzziel über 760 Millionen bei 9–11 Prozent Marge
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies ist unter anderem dank einer hohen Nachfrage nach der "Toniebox 2" mit einem hohen Wachstum in das Jahr gestartet. Der Umsatz sei im ersten Quartal um 29 Prozent auf fast 126 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das seit Dezember im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Bereinigt um die Folgen des starken Euro habe das Wachstum 35 Prozent betragen. "Der Schwung, den wir 2025 mit dem Launch der Toniebox 2 weltweit aufgebaut haben, trägt weiter", sagte Unternehmenschef Tobias Wann. Angaben zum Gewinn in den ersten drei Monaten machte Tonies nicht. Die 2026er-Prognose wurde bestätigt.
Den Plänen des Managemenst zufolge soll der Umsatz von Tonies dieses Jahr auf mehr als 760 Millionen Euro steigen. Das wäre ein währungsbereinigtes Wachstum von mehr als einem Fünftel. Die Marge gemessen an dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 9 bis 11 Prozent zulegen./zb/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 18.153 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um -0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,98 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +28,46 %/+38,34 % bedeutet.
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Ich denke, dass hier die allgemeine Situation im Iran gerade weitere Kursgewinne verhindert.
Ausblick ist super. Mehr als 20 Prozent Wachstum bei Erhöhung ded Ebitda Marge von aktuell 8,6 auf 9 bis 11 Prozent
hi