KI-Aktien im Ausverkauf – Intel und Qualcomm führen Verluste an

Besonders heftig traf es Qualcomm. Die Aktie des Chipentwicklers schloss zuletzt über 11 Prozent im Minus war damit der schwächste Wert im S&P 500. Intel brach um knapp 7 Prozent ein, nachdem der Titel in den vergangenen Wochen zu den größten Gewinnern der KI-Rallye gehört hatte.

Anleger reagierten nervös auf neue Inflationsdaten aus den USA, zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie erste Zweifel daran, ob die Rallye rund um künstliche Intelligenz inzwischen überzogen ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Anleger ziehen Gewinne ab

Der Ausverkauf erfolgte nach einer spektakulären Rallye vieler KI- und Halbleiterwerte. Qualcomm hatte in wenigen Wochen mehr als 60 Prozent zugelegt, Intel sogar rund 85 Prozent innerhalb eines Monats. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus bei Intel auf mehr als 220 Prozent.

Neben Qualcomm und Intel standen nahezu alle großen Branchenvertreter unter Druck: Micron Technology verlor rund 5,5 Prozent, AMD gab 3,4 Prozent nach, TSMC verlor 3,5 Prozent, Onsemi sackte um 7 Prozent ab und Navitas Semiconductor stürzte sogar um 15 Prozent.

Auch KI-nahe Infrastruktur- und Cloudunternehmen wurden verkauft. Die Aktien von CoreWeave verloren rund 10 Prozent, während Oracle um 5 Prozent nachgab.

Inflation schürt Zweifel an milliardenschweren KI-Investitionen

Auslöser der Nervosität waren unter anderem neue Inflationsdaten aus den USA, die höher ausfielen als erwartet. Der amerikanische Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im April im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent – erwartet worden waren lediglich 3,7 Prozent.

Im März hatte die Inflationsrate noch bei 3,3 Prozent gelegen. Auch die sogenannte Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise fiel mit 2,8 Prozent etwas höher aus als prognostiziert. Auf Monatssicht legten die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent zu.

Investoren fürchten nun, dass Unternehmen ihre gigantischen Investitionen in KI-Rechenzentren zurückfahren könnten, falls das Finanzierungsumfeld schwieriger wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



