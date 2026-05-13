ProSiebenSat.1 wegen anhaltender TV-Werbeflaute mit Umsatzrückgang
- Umsatz Q1 minus 9,3 Prozent auf 775 Mio Euro
- TV Werbeerlöse sanken, digitale Umsätze wuchsen
- Bereinigtes Ebitda stieg auf 44 Mio dank Sparmaßnahmen
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat auch zu Jahresbeginn den anhaltend schwachen TV-Werbemarkt zu spüren bekommen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern aber. Der Umsatz sank im ersten Quartal um 9,3 Prozent auf 775 Millionen Euro, wie die zum italienischen Medienkonzern MFE gehörende Sendergruppe am Mittwoch in Unterföhring mitteilte.
Organisch, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, waren die Erlöse um 3 Prozent rückläufig. Während im Segment Entertainment die TV-Werbeerlöse sanken, verzeichneten die digitalen und smarten Werbeumsätze Zuwächse.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 44 Millionen Euro nach einem Verlust von 6 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen sei dies auf Sparmaßnahmen und einen ergebnismindernden Sondereffekt im Vorjahr./err/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 3,864 auf Lang & Schwarz (13. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -3,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,67 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 892,86 Mio..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,39 %/+106,77 % bedeutet.
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https://www.fnp.de/na-pressemitteilungen/gemeinsam-stark-die-linearen-sender-der-prosiebensat-gruppe-und-joyn-wachsen-2025-deutlich-zr-94101187.html
so einen Absturz nach einer Übernahme hat es lange nicht gegeben