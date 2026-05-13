MLP SE Q1 2026: Starkes Quartal mit Rekordzahlen bei Erlösen und Gewinn

Die MLP Gruppe erzielte im Q1 2026 Höchststände bei den Gesamterlösen mit 315 Mio. Euro, ein Plus von 5 % im Vergleich zum Vorjahr

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 41,3 Mio. Euro, was eine Steigerung um 9 % gegenüber dem Q1 2025 darstellt

Das stärkste Erlöswachstum (+12 %) wurde im Leistungsbereich Absicherung verzeichnet, während Vermögen (+1 %) und Vorsorge (-1 %) stabile Werte aufwiesen

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Gruppe das betreute Vermögen stabil bei 65,2 Mrd. Euro halten und das Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 859 Mio. Euro steigern

Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Ein EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro wird angestrebt, mit einer Mittelfristplanung bis 2028 für ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen

Die strategische Ausrichtung umfasst die Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, den Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung des Wachstums

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2026, bei MLP ist am 13.05.2026.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8650EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).





