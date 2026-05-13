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    Dermapharm Holding SE startet 2026 planmäßig & bestätigt Prognose

    Dermapharm setzt seinen Wachstumskurs fort: Zum Start ins Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Konzern seine Prognose und legt bei Umsatz und Ergebnis weiter zu.

    Dermapharm Holding SE startet 2026 planmäßig & bestätigt Prognose
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
    • Dermapharm startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt die Prognose für Umsatz und EBITDA
    • Der Konzernumsatz steigt im ersten Quartal 2026 um 1,1 % auf 305,8 Mio. €; das Segment „Markenarzneimittel“ wächst um 11,7 %
    • Das bereinigte EBITDA erhöht sich um 7,5 % auf 87,4 Mio. €, die Marge liegt bei 28,6 %
    • Das Segment „Markenarzneimittel“ profitiert von Akquisitionen (Mucos-Gruppe, F. Trenka) und organischem Wachstum, Umsatz steigt um 11,7 %
    • Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet einen leichten Rückgang auf 95,0 Mio. €, das EBITDA wächst auf 18,3 Mio. €
    • Der Vorstand bestätigt die Prognose für 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 1.182 und 1.218 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 331 und 341 Mio. €

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Dermapharm Holding ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,73EUR das entspricht einem Plus von +0,81 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.150,41PKT (-2,03 %).


    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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