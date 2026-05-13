Allianz mit Rekordquartalszahlen – diese Zahl überrascht selbst Analysten!

Der eigentliche Hingucker steckt jedoch im Fondsgeschäft: Pimco sammelte binnen 3 Monaten 37,6 Milliarden Euro frisches Geld von externen Kunden ein. Auch Allianz Global Investors verbuchte starke Zuflüsse von 7,6 Milliarden Euro. Damit profitiert Allianz nicht nur vom robusten Versicherungsgeschäft, sondern auch von der wieder anziehenden Nachfrage nach professionell gemanagten Kapitalanlagen.

Allianz liefert – und zwar stärker, als der Markt erwartet hatte. Der Münchner Versicherer ist mit einem Rekordgewinn ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis kletterte im 1. Quartal um 6,6 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich 4,4 Milliarden Euro erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders stark lief das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen. Zusammen mit dem Asset Management sorgte es für den Gewinnsprung. Den Ausblick bestätigte Allianz ebenfalls: Für das Gesamtjahr peilt der Konzern weiter ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, mit einer Bandbreite von plus oder minus 1 Milliarde Euro.

Für Anleger wird die Story dadurch noch spannender. Konzernchef Oliver Bäte will künftig mehr Gewinn an die Aktionäre weiterreichen. Gleichzeitig treibt Allianz das Wachstum in Asien voran. In Indien wurde bereits ein neues Versicherungs-Joint-Venture aufgesetzt. In Singapur prüft der Konzern weitere Optionen.

Auch von Analystenseite kommt Rückenwind: Goldman Sachs hatte die Allianz-Aktie zuletzt auf Kaufen hochgestuft. Die Bank sieht die operative Stärke des Konzerns durch Debatten über private Kredite und Technologie-Risiken überlagert.

Unterm Strich sendet Allianz ein deutliches Signal: Rekordgewinn, Milliarden-Zuflüsse und ein bestätigter Jahresausblick – der DAX-Versicherer startet mit viel Rückenwind in das weitere Börsenjahr.

Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Aktie am Mittwoch leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 371,70 Euro (Stand: 08:03 Uhr).



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



