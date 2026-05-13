Auto1 verdient etwas mehr - Prognose bestätigt
- Bereinigtes Ebitda stieg um 3 Prozent auf 59,8 Mio
- Fahrzeugabsatz stieg über ein Fünftel auf 249000
- Umsatz stieg ein Viertel auf 2,44 Milliarden Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat bei einem deutlichen Absatzplus im ersten Quartal nur wenig mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um drei Prozent auf 59,8 Millionen Euro zu, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das traf in etwa die Erwartungen von Experten.
Der Absatz von Fahrzeugen stieg allerdings um über ein Fünftel auf fast 249.000 Autos, der Umsatz zog gar um ein Viertel auf 2,44 Milliarden Euro an. Auto1-Chef Christian Bertermann bestätigte den Jahresausblick eines operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 250 bis 275 Millionen Euro. Analysten rechneten zuletzt bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 31.093 auf Ariva Indikation (12. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+93,97 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Find das auch krass
ob im Moment ein Einstieg , wo auch immer , vernünftig ist wird sich zeigen. Wir stehen hier 10 Euro zu tief. Punkt.
Shortseller laufen sich warm:
Aktie: Auto1 Group SE
ISIN: DE000A2LQ884
Shortseller: AHL Partners LLP
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,52 %
Shortseller: D. E. Shaw & Co., L.P.
Short-Position
Alt: 0,50 %
Neu: 0,61 %
Shortseller: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
Short-Position
Alt: 0,72 %
Neu: 1,04 %
Shortseller: Marshall Wace LLP
Short-Position
Alt: 0,68 %
Neu: 1,05 %
Shortseller: PDT Partners, LLC
Short-Position
Alt: -
Neu: 0,50 %
Shortseller: Qube Research & Technologies Limited
Short-Position
Alt: 0,97 %
Neu: 1,26 %