Energiekontor bestätigt Jahresziele - Marktumfeld bleibt herausfordernd
- Energiekontor nach Q1 auf Kurs zu Jahreszielen
- Anspruchsvolles Marktumfeld, zunehmende Visibilität
- Vorsteuergewinn 2026 40–60 Mio 2028 120 Mio
BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Die Projekte und laufenden Aktivitäten entwickelten sich insgesamt planmäßig, sagte Chef Peter Szabo laut Mitteilung vom Mittwoch. Er sprach aber auch von einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld, erwartet für den weiteren Jahresverlauf aber eine zunehmende Visibilität. Die Jahresprognose wurde bestätigt, wonach das Unternehmen 2026 ein Vorsteuergewinn von 40 bis 60 Millionen Euro anstrebt. 2028 soll es 120 Millionen Euro erreichen.
Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (13. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 596,72 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 106,00EUR was eine Bandbreite von +72,90 %/+147,66 % bedeutet.
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