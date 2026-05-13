Energiekontor bestätigt Jahresziele - Marktumfeld bleibt herausfordernd

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (13. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 596,72 Mio..

Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 106,00EUR was eine Bandbreite von +72,90 %/+147,66 % bedeutet.