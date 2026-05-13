Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.704,32 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,22 % 1 Monat -0,40 % 3 Monate -4,93 % 1 Jahr +44,60 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 4.704,32

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.010,99USD. Heute steht er bei 4.704,32USD. Das Investment wäre auf 23.393,0USD gewachsen – eine Steigerung von +133,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich; Aufwärtsziele um 4720–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) werden diskutiert. China kauft weiter; Indien will Käufe pausieren, was Nachfrage drücken könnte. Ölpreis-Gold-Beziehung sowie geopolitische Risiken dominieren. Gesamteindruck: leichte Aufwärtsdynamik, aber mit Rücksetz-Unsicherheit. wallstreetONLINE-Forum