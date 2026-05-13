Goldpreis
Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.704,32 USD
Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 4.704,32 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,22 %
|1 Monat
|-0,40 %
|3 Monate
|-4,93 %
|1 Jahr
|+44,60 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.010,99USD. Heute steht er bei 4.704,32USD. Das Investment wäre auf 23.393,0USD gewachsen – eine Steigerung von +133,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment zu Gold. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich; Aufwärtsziele um 4720–5100 USD (Ende Mai/Anfang Juni) werden diskutiert. China kauft weiter; Indien will Käufe pausieren, was Nachfrage drücken könnte. Ölpreis-Gold-Beziehung sowie geopolitische Risiken dominieren. Gesamteindruck: leichte Aufwärtsdynamik, aber mit Rücksetz-Unsicherheit. wallstreetONLINE-Forum
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,25EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,94EUR
|-0,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,40EUR
|-0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|441,72EUR
|-1,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,75EUR
|-1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|683,00EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,16EUR
|-0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,37EUR
|-0,66 %
|Long
|1
|0,00
|129,01EUR
|+0,16 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,340EUR
|-0,81 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.