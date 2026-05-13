Die größten Aufsteiger der Woche vom 06.05.-13.05.2026 in der wO Community
Foto: pressfoto - freepik
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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AFC Energy
Monatsperformance: +42,24 %
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Platz 1
Evotec
Monatsperformance: +9,98 %
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Platz 2
Deutsche Rohstoff
Monatsperformance: +3,54 %
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Platz 3
The Trade Desk Registered (A)
Monatsperformance: +4,84 %
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Platz 4
Germanium Mining
Monatsperformance: -8,65 %
Monatsperformance: -8,65 %
Platz 5
Newron Pharmaceuticals
Monatsperformance: -5,76 %
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Platz 6
Borussia Dortmund
Monatsperformance: -2,56 %
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Platz 7
PayPal
Monatsperformance: +1,07 %
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Platz 8
The Platform Group
Monatsperformance: +3,01 %
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Platz 9
IREN
Monatsperformance: +50,93 %
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Platz 10
General European Strategic Investments
Monatsperformance: -53,85 %
Monatsperformance: -53,85 %
Platz 11
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