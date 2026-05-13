China-Besuch im Fokus

An der Börse ist bislang allerdings noch keine große Euphorie rund um die Boeing-Aktie zu erkennen. Seit März 2020 bewegt sich das Papier überwiegend in einer breiten Spanne zwischen etwa 125,00 und 268,00 US-Dollar seitwärts. Zuletzt näherte sich der Kurs jedoch wieder dem oberen Bereich dieser Handelsspanne an.

Insidern zufolge sollen während des Staatsbesuchs vom 13. bis zum 15. Mai mehrere Vereinbarungen zur Förderung des Handels und von Investitionen zwischen den beiden Ländern getroffen werden. Dazu gehören unter anderem mögliche Käufe von Boeing-Flugzeugen sowie von US-Agrar- und Energieprodukten. Im Gespräch ist die Lieferung von insgesamt 500 Flugzeugen. Sollte es dazu kommen, wäre es die erste große Boeing-Bestellung aus China seit 2017 und vermutlich zugleich der größte Flugzeugauftrag der Geschichte.

Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben würde nach Einschätzung vieler Marktbeobachter erst oberhalb von 255,00 US-Dollar gelingen. In diesem Fall könnten anschließend Kursziele bei 267,54 sowie darüber bei 278,57 US-Dollar in den Fokus rücken. Aus langfristiger Sicht wäre sogar ein Anstieg auf 318,65 US-Dollar möglich, was für Anleger neue Chancen auf der Käuferseite eröffnen könnte.

Kurzfristige Rücksetzer gelten dagegen weiterhin als möglich. So könnte die Aktie vor einem nachhaltigen Ausbruch noch einmal auf 220,00 oder sogar auf 199,50 US-Dollar zurückfallen, ohne dass sich das Gesamtbild deutlich verschlechtert. Erst bei Kursen darunter würde sich die charttechnische Lage wieder stärker eintrüben und ein Rückgang in Richtung 125,00 US-Dollar wahrscheinlicher werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 255,00 US-Dollar

Kursziel : 267,54/278,57 US-Dollar

Renditechance via DU96EW : 140 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96EW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,99 - 2,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 207,4951 US-Dollar Basiswert: Boeing Comp. KO-Schwelle: 207,4951 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 234,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 278,57 US-Dollar Hebel: 8,65 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1GXC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,57 - 2,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 263,5429 US-Dollar Basiswert: Boeing Comp. KO-Schwelle: 263,5429 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 234,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,71 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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