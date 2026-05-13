Langsam wird’s wieder spannend!

Aus Sicht der Wochenentwicklung gibt es derzeit noch keine klaren Anzeichen für eine nachhaltige Stabilisierung. Deshalb gilt ein weiterer Rückgang in Richtung der genannten Zielmarke weiterhin als möglich. Gleichzeitig sollten Anleger darauf achten, bestehende Absicherungen und Stop-Loss-Marken regelmäßig anzupassen, um Verluste zu begrenzen.

Nachdem die Aktie die Unterstützung bei 1.309 Euro unterschritten hatte, setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Zuvor hatte sich im Bereich von 2.000 Euro ein sogenanntes Dreifachtop gebildet – ein charttechnisches Signal, das häufig auf fallende Kurse hindeutet. Inzwischen steuert die Aktie auf die nächste größere Unterstützung bei 1.071 Euro zu und erreichte bislang ein Tief bei 1.123 Euro.

Im Bereich um 1.000 Euro könnten sich erste vorsichtige Kaufgelegenheiten ergeben – vorausgesetzt, es zeigen sich Anzeichen einer Bodenbildung und einer möglichen Trendwende. Sollte sich die Aktie anschließend erholen, könnte die frühere Verkaufsmarke bei 1.309 Euro erneut in den Fokus rücken. Spätestens am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 938 Euro rechnen viele Marktbeobachter mit einer stärkeren Gegenbewegung und einer möglichen Erholung über mehrere Wochen hinweg.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 1.070 Euro

Kursziel : 1.300 Euro

Renditechance via DY63EF : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY63EF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 14,35 - 14,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.023,7363 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.023,7363 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.162,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1.300 Euro Hebel: 7,97 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN096H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 15,85 - 16,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.317,7676 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.317,7676 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.162,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.