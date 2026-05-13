Silberpreis stabil bei -0,19 %

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,60 % 1 Monat +16,06 % 3 Monate +14,82 % 1 Jahr +165,04 %

Kaum Bewegung am Silbermarkt: Das Edelmetall notiert unverändert bei 86,42. Händler warten auf neue Impulse.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 17,02005USD. Heute, bei 86,42USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.387,3USD geworden – ein Plus von +407,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt, tendenziell bullisch. Aussagen nennen zweistellige Preise in diesem Jahr und dreistellig langfristig; 83$-Support verteidigt; techn. Signale deuten auf Aufwärtsbewegung (Cup-Formation). Gegenwind: Dollar, Öl, Anleiherenditen. Momentum hängt von Iran-Lösung ab. Die 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht numerisch genannt.