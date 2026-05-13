Silberpreis
Silberpreis stabil bei -0,19 %
Kaum Bewegung: Silber pendelt um 86,42 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+18,60 %
|1 Monat
|+16,06 %
|3 Monate
|+14,82 %
|1 Jahr
|+165,04 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 17,02005USD. Heute, bei 86,42USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.387,3USD geworden – ein Plus von +407,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt, tendenziell bullisch. Aussagen nennen zweistellige Preise in diesem Jahr und dreistellig langfristig; 83$-Support verteidigt; techn. Signale deuten auf Aufwärtsbewegung (Cup-Formation). Gegenwind: Dollar, Öl, Anleiherenditen. Momentum hängt von Iran-Lösung ab. Die 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht numerisch genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,35EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,75EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,42EUR
|-0,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|442,82EUR
|-0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,90EUR
|-1,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|684,00EUR
|-0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,24EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,39EUR
|-0,64 %
|Long
|1
|0,00
|130,77EUR
|+1,53 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,338EUR
|-0,84 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.