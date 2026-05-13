JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington sieht kurz- und mittelfristig enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er am Dienstagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 23:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 22,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,70 € , was einem Rückgang von -24,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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