BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 39,86EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Ströer
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