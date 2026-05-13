BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 39,86EUR auf Tradegate (12. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +0,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer