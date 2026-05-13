BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die mittelfristigen Ziele der Jenaer zeugten vom schwachen Geschäftstrend, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagabend im Resümee zum Quartalsbericht. Ein umfassender Kosteneinsparungsplan sei aber positiv für das Unternehmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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