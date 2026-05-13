Verbund AG Q1/2026: Starkes Ergebnis trotz Wasser- und Preisrückgang
Trotz wachsender Wind- und PV-Kapazitäten trüben schwache Wasserführung, fallende Absatzpreise und rückläufige Ergebnisbeiträge das Bild im ersten Quartal 2026 deutlich.
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- Q1/2026 deutlich schwächer: EBITDA −26,1% auf 534,6 Mio. €, Konzernergebnis −32,0% auf 269,8 Mio. €.
- Schwache Wasserführung drückt Erzeugung: Erzeugungskoeffizient Laufwasserkraft 0,78 (−5 P.-P. vs. Vorjahr, −22 P.-P. vs. langjähr. Durchschnitt); Wasserkraft‑Erzeugung −373 GWh auf 5.095 GWh; Eigenerzeugung insgesamt −4,9%.
- Niedrigere Absatzpreise belasteten stark: Durchschnittlicher Absatzpreis Wasserkraft −34,2 €/MWh auf 92,6 €/MWh (Rückgang v.a. wegen hohem Vergleichspreis Q1/2025 durch vorzeitige „Limit“-Verkäufe 2023).
- Wind & PV legten zu, blieben aber unter Plan: Erzeugungskoeffizient 0,89 (−11 P.-P. vs. Plan, +13 P.-P. vs. Vorjahr); Erzeugung +121 GWh auf 697 GWh dank Inbetriebnahmen.
- Segmententwicklung: Beitrag Wasser und Neue Erneuerbare rückläufig; Flexibilitätsprodukte −21,2% auf 46,0 Mio. €; Segment Absatz verbesserte sich (niedrigere Beschaffungskosten, Bewertung/Realisation von Derivaten); thermischer Bereich stark positiv (hohe Spreads).
- Angepasster Ausblick 2026 und Bilanzkennzahlen: Erwartetes EBITDA 2.100–2.500 Mio. €, Konzernergebnis 1.000–1.200 Mio. €, Ausschüttungsquote geplant 45–55%; Q1‑Umsatz −15,5% auf 1.938,5 Mio. €, Free Cashflow vor/after Dividende jeweils 149,6 Mio. € (≈ −48%), Nettoverschuldungsgrad 22,9%.
Der Kurs von Verbund Akt.(A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im
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