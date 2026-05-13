PNE AG: Starkes Quartal und erfolgreicher Start in 2026

PNE AG startet erfolgreich ins Jahr 2026 mit einer deutlichen Steigerung des normalisierten EBITDA auf 17,9 Mio. Euro, getrieben durch Projektverkäufe und bessere Windverhältnisse.

Im ersten Quartal wurden vier Windenergie- und ein Photovoltaikprojekt verkauft, zudem erhielt das Unternehmen Genehmigungen für 14 weitere Projekte mit insgesamt 335,9 MW.

Die Finanzkennzahlen verbesserten sich deutlich: Umsatz stieg auf 56,2 Mio. Euro, Gesamtleistung auf 68,9 Mio. Euro, und das EBIT verbesserte sich auf 3,2 Mio. Euro.

Die Projektpipeline blieb stabil bei 21,7 GW, mit 8 Windparks in Deutschland im Bau, die eine Leistung von 122,0 MW haben.

Die Stromerzeugung stieg auf rund 262 GWh, was eine CO2-Einsparung von etwa 198.000 Tonnen bedeutet, unterstützt durch bessere Windverhältnisse.

Das Unternehmen bestätigt die Guidance für 2026 mit einem erwarteten normalisierten EBITDA zwischen 110 und 140 Mio. Euro und setzt auf eine strategische Fokussierung auf Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeicher.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei PNE ist am 13.05.2026.

Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,7600EUR das entspricht einem Plus von +0,98 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.214,98PKT (+0,36 %).





