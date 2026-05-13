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    Verbio auf Erfolgskurs: So steigt die Aktie jetzt durch die Decke

    Verbio beschleunigt den Wachstumskurs: Rekordproduktion, starkes Ergebnis und verbesserte Finanzkennzahlen treffen auf Rückenwind durch höhere THG-Quoten bis 2040.

    Verbio auf Erfolgskurs: So steigt die Aktie jetzt durch die Decke
    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • Verbio verzeichnet im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2025/26 ein starkes Ergebnis, getrieben durch saisonal hohe Nachfrage nach THG-Quoten und Produktionsrekorde bei Biomethan und Bioethanol.
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten auf 1.340,7 Mio. EUR, ein Plus von 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch gestiegene Absatzpreise und Handelsvolumina bei THG-Quoten.
    • Das EBITDA für die ersten neun Monate erhöhte sich auf 105,7 Mio. EUR (Vorjahr: 22,4 Mio. EUR), hauptsächlich durch eine verbesserte Bruttomarge im Segment Bioethanol/Biomethan.
    • Die Nettofinanzverschuldung wurde zum 31. März 2026 auf 126,8 Mio. EUR reduziert (Vorjahr: 164,0 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote stieg auf 59,3 %.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 konkretisiert Verbio die Prognose eines EBITDA zwischen 100 und 140 Mio. EUR, mit einer erwarteten Nettofinanzverschuldung von weniger als 140 Mio. EUR.
    • Der Bundesrat hat einem Gesetz zugestimmt, das die THG-Quote bis 2040 deutlich auf 65 % erhöht, was die Marktchancen für Biokraftstoffe und die Branche insgesamt stärkt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 (Q3 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,54EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,48EUR das entspricht einem Plus von +2,80 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.214,98PKT (+0,36 %).


    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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