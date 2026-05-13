Verbio auf Erfolgskurs: So steigt die Aktie jetzt durch die Decke

Verbio verzeichnet im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2025/26 ein starkes Ergebnis, getrieben durch saisonal hohe Nachfrage nach THG-Quoten und Produktionsrekorde bei Biomethan und Bioethanol.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten auf 1.340,7 Mio. EUR, ein Plus von 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch gestiegene Absatzpreise und Handelsvolumina bei THG-Quoten.

Das EBITDA für die ersten neun Monate erhöhte sich auf 105,7 Mio. EUR (Vorjahr: 22,4 Mio. EUR), hauptsächlich durch eine verbesserte Bruttomarge im Segment Bioethanol/Biomethan.

Die Nettofinanzverschuldung wurde zum 31. März 2026 auf 126,8 Mio. EUR reduziert (Vorjahr: 164,0 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote stieg auf 59,3 %.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 konkretisiert Verbio die Prognose eines EBITDA zwischen 100 und 140 Mio. EUR, mit einer erwarteten Nettofinanzverschuldung von weniger als 140 Mio. EUR.

Der Bundesrat hat einem Gesetz zugestimmt, das die THG-Quote bis 2040 deutlich auf 65 % erhöht, was die Marktchancen für Biokraftstoffe und die Branche insgesamt stärkt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.03.2026 (Q3 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 13.05.2026.

Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,54EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,48EUR das entspricht einem Plus von +2,80 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.214,98PKT (+0,36 %).





