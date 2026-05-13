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    ecotel communication: Erfolgreicher Start 2026 – starker Free Cash-flow-Anstieg

    ecotel startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026: Umsatz, Ertrag und Cashflow legen deutlich zu, getragen vom starken Wholesale-Segment und dem Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsfelder.

    ecotel communication: Erfolgreicher Start 2026 – starker Free Cash-flow-Anstieg
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2026 auf 32,7 Mio. EUR, eine Steigerung um 14,3% im Vergleich zum Vorjahr
    • Das Wholesale-Segment verzeichnete einen Umsatzanstieg von 16,1 Mio. EUR auf 20,2 Mio. EUR, was den größten Beitrag zum Umsatzwachstum leistete
    • Der Rohertrag erhöhte sich auf 9,5 Mio. EUR, was die solide Margenentwicklung und den Fokus auf wertschöpfende Produkte unterstreicht
    • Das operative EBITDA stieg auf 2,1 Mio. EUR, im Vergleich zu 1,9 Mio. EUR im Vorjahr, mit positiven Erwartungen für die kommenden Quartale
    • Der Free Cashflow wurde deutlich auf 0,7 Mio. EUR verbessert, während der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bei 1,4 Mio. EUR lag
    • ecotel sieht sich gut positioniert für das weitere Geschäftsjahr 2026, mit einer stabilen finanziellen Lage und strategischer Ausrichtung auf Wachstumsfelder wie „cloud & fiber“

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei ecotel communication ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.


    ecotel communication

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    ISIN:DE0005854343WKN:585434
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