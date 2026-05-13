Uzin Utz Quartalsbericht Q1 2026: Wichtige Einblicke
Trotz schwacher Baukonjunktur und steigender Kosten legt Uzin Utz im ersten Quartal 2026 beim Umsatz zu – und behauptet sich damit in einem herausfordernden Marktumfeld.
- Der Uzin Utz Konzern steigerte im ersten Quartal 2026 seine Umsatzerlöse um 6,6 % auf 132,2 Mio. EUR trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und eines schwachen Jahresstarts in der Baubranche.
- Das EBIT sank um 14,2 % auf 8,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, was auf höhere Rohstoff-, Verpackungs- und Logistikkosten sowie erhöhte Personalkosten zurückzuführen ist.
- Trotz rückläufiger Aufträge und Umsätze in der Branche konnte das Unternehmen Wachstum verzeichnen.
- Die gestiegenen Kosten wurden durch höhere Rohstoff- und Verpackungspreise, Logistikkosten aufgrund des Kraftstoffpreisanstiegs sowie einen gezielten Personalaufbau verursacht.
- Die Quartalsmitteilung ist auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte.
- Kontaktpersonen für Investor Relations sind Sandra Ruf und Stefanie Seeburger, erreichbar unter den angegebenen Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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