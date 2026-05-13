🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUzin Utz AktievorwärtsNachrichten zu Uzin Utz
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uzin Utz Quartalsbericht Q1 2026: Wichtige Einblicke

    Trotz schwacher Baukonjunktur und steigender Kosten legt Uzin Utz im ersten Quartal 2026 beim Umsatz zu – und behauptet sich damit in einem herausfordernden Marktumfeld.

    Uzin Utz Quartalsbericht Q1 2026: Wichtige Einblicke
    • Der Uzin Utz Konzern steigerte im ersten Quartal 2026 seine Umsatzerlöse um 6,6 % auf 132,2 Mio. EUR trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und eines schwachen Jahresstarts in der Baubranche.
    • Das EBIT sank um 14,2 % auf 8,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, was auf höhere Rohstoff-, Verpackungs- und Logistikkosten sowie erhöhte Personalkosten zurückzuführen ist.
    • Trotz rückläufiger Aufträge und Umsätze in der Branche konnte das Unternehmen Wachstum verzeichnen.
    • Die gestiegenen Kosten wurden durch höhere Rohstoff- und Verpackungspreise, Logistikkosten aufgrund des Kraftstoffpreisanstiegs sowie einen gezielten Personalaufbau verursacht.
    • Die Quartalsmitteilung ist auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte.
    • Kontaktpersonen für Investor Relations sind Sandra Ruf und Stefanie Seeburger, erreichbar unter den angegebenen Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

    Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Uzin Utz

    +1,42 %
    -0,28 %
    +4,97 %
    -12,44 %
    +17,70 %
    +35,47 %
    -0,97 %
    +50,49 %
    +250,46 %
    ISIN:DE0007551509WKN:755150
    Uzin Utz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Uzin Utz Quartalsbericht Q1 2026: Wichtige Einblicke Trotz schwacher Baukonjunktur und steigender Kosten legt Uzin Utz im ersten Quartal 2026 beim Umsatz zu – und behauptet sich damit in einem herausfordernden Marktumfeld.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     