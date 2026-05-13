CANCOM SE: Deutliche Gewinnsteigerung im Q1.26
CANCOM startet mit solidem Wachstum ins Jahr 2026: Während der Umsatz leicht nachgibt, legen Ertragskraft und Marge deutlich zu – und der Vorstand bestätigt die Jahresziele.
Foto: CANCOM SE
- Der Umsatz der CANCOM Gruppe im Q1.26 lag bei 407,0 Mio. €, leicht unter dem Vorjahr (410,5 Mio. €)
- Das EBITDA stieg um 28,1 % auf 27,0 Mio. €, mit einer EBITDA-Marge von 6,6 %
- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) erhöhte sich um 69,2 % auf 13,2 Mio. €
- Im deutschen Geschäftssegment stieg der Umsatz auf 265,4 Mio. € und das EBITDA auf 15,4 Mio. €, was die EBITDA-Marge auf 5,8 % verbesserte
- Trotz eines negativen operativen Cashflows von -60,0 Mio. € zum Quartalsende bleibt die Liquiditätslage mit 106,6 Mio. € an Zahlungsmitteln stabil
- Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt CANCOM die Prognose eines Umsatzes von 1.750 bis 1.850 Mio. €, einem EBITDA von 110 bis 130 Mio. € und einem EBITA von 55 bis 75 Mio. €
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 31. März 2026, bei CANCOM SE ist am 13.05.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,65EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,40EUR das entspricht einem Minus von -0,97 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.220,04PKT (+0,38 %).
-1,56 %
-0,97 %
+5,34 %
+13,00 %
-12,01 %
-11,92 %
-46,00 %
+10,70 %
+708,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte