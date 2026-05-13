JOST Werke: Rekordquartal Q1 2026 – Umsatz & Gewinn auf Rekordniveau!
JOST startet 2026 mit Rückenwind: Rekordumsatz, deutlich höheres Ergebnis und verbesserte Finanzkraft untermauern den bestätigten Wachstumskurs.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST erzielt im ersten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 417,0 Mio. EUR, was einem organischen Wachstum von 9 % entspricht
- Das bereinigte EBIT steigt um 23 % auf 44,1 Mio. EUR, die bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 10,6 %, und das Ergebnis nach Steuern wächst um 17 % auf 28,3 Mio. EUR
- Der Konzerngewinn vor Steuern erhöht sich um 43,7 % auf 24,4 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern um 26,3 % auf 16,5 Mio. EUR, wobei das bereinigte Ergebnis je Aktie um 12 % auf 1,81 EUR steigt
- Die Leverage-Ratio verbessert sich deutlich auf 1,75x (von 2,27x Ende 2025), nach einer Kapitalerhöhung, die das Eigenkapital um 118,9 Mio. EUR auf 447,0 Mio. EUR erhöht
- Der Umsatz in den wichtigsten Regionen wächst: in EMEA um 8,1 %, in APAC um 26 %, in den USA um 5,6 %, während der Umsatz im Geschäftsbereich Landwirtschaft um 27,1 % steigt
- Für das Jahr 2026 bestätigt JOST den Ausblick auf einen Umsatzanstieg im einstelligen Prozentbereich und eine stärkere Steigerung des bereinigten EBIT, mit einer Marge über dem Vorjahr (2025: 9,5 %).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2026; Analysten- und Investorenkonferenz Q1 2026, bei JOST Werke ist am 13.05.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,98 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.218,74PKT (+0,38 %).
+7,68 %
+4,84 %
+2,46 %
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