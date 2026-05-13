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    JOST Werke: Rekordquartal Q1 2026 – Umsatz & Gewinn auf Rekordniveau!

    JOST startet 2026 mit Rückenwind: Rekordumsatz, deutlich höheres Ergebnis und verbesserte Finanzkraft untermauern den bestätigten Wachstumskurs.

    JOST Werke: Rekordquartal Q1 2026 – Umsatz & Gewinn auf Rekordniveau!
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
    • JOST erzielt im ersten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 417,0 Mio. EUR, was einem organischen Wachstum von 9 % entspricht
    • Das bereinigte EBIT steigt um 23 % auf 44,1 Mio. EUR, die bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 10,6 %, und das Ergebnis nach Steuern wächst um 17 % auf 28,3 Mio. EUR
    • Der Konzerngewinn vor Steuern erhöht sich um 43,7 % auf 24,4 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern um 26,3 % auf 16,5 Mio. EUR, wobei das bereinigte Ergebnis je Aktie um 12 % auf 1,81 EUR steigt
    • Die Leverage-Ratio verbessert sich deutlich auf 1,75x (von 2,27x Ende 2025), nach einer Kapitalerhöhung, die das Eigenkapital um 118,9 Mio. EUR auf 447,0 Mio. EUR erhöht
    • Der Umsatz in den wichtigsten Regionen wächst: in EMEA um 8,1 %, in APAC um 26 %, in den USA um 5,6 %, während der Umsatz im Geschäftsbereich Landwirtschaft um 27,1 % steigt
    • Für das Jahr 2026 bestätigt JOST den Ausblick auf einen Umsatzanstieg im einstelligen Prozentbereich und eine stärkere Steigerung des bereinigten EBIT, mit einer Marge über dem Vorjahr (2025: 9,5 %).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q1 2026; Analysten- und Investorenkonferenz Q1 2026, bei JOST Werke ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,98 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.218,74PKT (+0,38 %).


    JOST Werke

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    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400
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