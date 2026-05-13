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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt weiterhin Underweight für Henkel
    • 16 von 22 Branchenwerte übertrafen Q1 Umsatzprognosen
    • Pannuti präferiert Unilever, sieht Risiken für Henkel
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 63,30 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+21,45 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan

    So handeln Sie das Kursziel

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    Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Henkel VZ: Debatten über schleppendes Umsatzwachstum trotz Q1-Angaben (organisch +1,7%, Konzernumsatz ~5 Mrd.), Zweifel an realem Nachfragewachstum angesichts Inflation, steigende Materialkosten, Restrukturierungen und Investitionen. Erwähnt werden Aktienrückkäufe (~1 Mrd.), M&A (~1,6 Mrd.) und Prognosen (Umsatz +1–3%, bereinigte Marge 14,5–16%). Technisch dominieren ein mögliches „W“-Muster, Nackenlinie bei ~68,16 € und fallende gleitende Durchschnitte; viele sehen den Kurs bei 60–70 €, einige spekulieren auf >100 € bei erfolgreicher Innovations- oder Strategieänderung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.

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