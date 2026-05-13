ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'
- JPMorgan bestätigt weiterhin Underweight für Henkel
- 16 von 22 Branchenwerte übertrafen Q1 Umsatzprognosen
- Pannuti präferiert Unilever, sieht Risiken für Henkel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 63,30 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+21,45 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?