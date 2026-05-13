JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 63,30 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +2,52 %/+21,45 % bedeutet.