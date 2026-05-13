RTL mit stabilem Umsatz dank Streaming-Wachstum - Prognose bestätigt
- RTL litt unter deutlich sinkenden TV-Werbeumsätzen
- Streaming-Umsatz stieg um 27 Prozent und glich Verluste
- Umsatz bei rund 1,3 Milliarden Prognose 2026 bestätigt
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Dem Medienkonzern RTL machte die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Quartal zu schaffen. Rückenwind kam aber vom Streaming-Geschäft. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Der Umsatz lag mit rund 1,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Dies lag auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Dabei konnten geringere Umsätze aus der TV-Werbung vor allem durch höhere Erlöse im Streaming ausgeglichen werden.
Insgesamt verringerten sich die Werbeumsätze um 3,2 Prozent auf 663 Millionen Euro. Der TV-Werbeumsatz sank dabei deutlich um 6,5 Prozent auf 474 Millionen Euro. Die Erlöse mit digitaler Werbung stiegen indessen um 14,6 Prozent auf 118 Millionen Euro.
Gut lief es bei den Streaming-Diensten. Hier kletterte der Umsatz um 27 Prozent auf 141 Millionen Euro. Im Geschäft mit der Produktion von Sendungen bei der Inhaltetochter Fremantle war der Umsatz mit 372 Millionen Euro nur moderat rückläufig./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 30,55 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -7,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,33 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -0,50 %/+22,72 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
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Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Ich jedenfalls nicht. Ich hatte mich fristgerecht online über lumiconnect angemeldet und am 20.4.26 die Anmeldebestätigung und das Passwort von denen erhalten. Dabei war mir nicht bewusst, dass ich damit keine Chance mehr hatte, eine Eintrittskarte zu bekommen, um der HV wie geplant vor Ort beizuwohnen. Soweit, so schlecht.
Hallo Roberto24,