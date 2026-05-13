Projektverkäufe und windiges Wetter schieben PNE an - Prognose bestätigt
- Verkauf von vier Solar- und Windprojekten brachte Plus
- Bessere Winde und Sparprogramm hoben bereinigtes Ebitda
- Prognose 2026 bereinigtes Ergebnis 110-140 Mio
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Verkauf von vier Solar- und Windenergie-Projekten und bessere Windbedingungen haben dem Parkbetreiber PNE im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Auch zeigte das Sparprogramm Wirkung. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,6 auf nun 17,9 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Cuxhaven mit. Gesamtleistung und Umsatz verbesserten sich ebenfalls und das Betriebsergebnis fiel nach einem Verlust im Vorjahr jetzt wieder positiv aus. Die Jahresprognose bestätigte PNE, laut der 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 110 bis 140 Millionen Euro erreicht werden soll./lew/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 9,75 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um +1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 736,50 Mio..
PNE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR.
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Zur virtuellen HV gibt es auch eine Stellungnahme des Aktionärs Martin Roser.
-47,4 Mio.€ Ergebnis
In drei Wochen kommt der GB 2025 von PNE