ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Underweight'
- JPMorgan senkt Kursziel Carl Zeiss Meditec
- Ziel 21,70 Euro Einstufung bleibt Underweight
- Analyst warnt vor kurz- und mittelfristigen Risiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington sieht kurz- und mittelfristig enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er am Dienstagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 28,80 auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +9,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -22,68 %/+17,82 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 21,70 Euro
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ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.