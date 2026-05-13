JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 83 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag habe aufgezeigt, wie der Portalbetreiber den Burggraben gegenüber der Konkurrenz mit KI-Einsatz vertiefe, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 73,35EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 91,00 € , was eine Steigerung von +24,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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