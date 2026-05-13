JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 83 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag habe aufgezeigt, wie der Portalbetreiber den Burggraben gegenüber der Konkurrenz mit KI-Einsatz vertiefe, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 73,35EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
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