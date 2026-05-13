JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 480 auf 494 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Hunt passte sein Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht an. Die Gewinnentwicklung des Baukonzerns schlage weiterhin die Erwartungen, schrieb er, bevorzugt allerdings die Aktien der spanischen Mutter ACS./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 505EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 494
Kursziel alt: 480
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 480
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