JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 36 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn hob seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für das Gesamtjahr an das obere Ende der erhöhten Zielspanne. Mit seinem höheren Kursziel reflektiert er zudem den gestiegenen Wert der Aurubis-Beteiligung./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 54,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

