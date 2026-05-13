BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 91 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Portalbetreiber habe zuversichtliche Signale zum KI-Einsatz gesendet, schrieb Gerhard Orgonas am Dienstagnachmittag nach dem Kapitalmarkttag. Die neuen Mittelfristziele bis 2028 bedeutenden 3 Prozent Spielraum für die Markterwartungen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 73,35EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +36,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer