BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross sprach am Dienstagabend von einer "bedeutenden Veränderung", die dem Essenslieferdienst mit der Ablösung des Konzernchefs Niklas Östberg bevorstehe. Er geht davon aus, dass ein aktivistischer Investor dabei Einfluss hatte. Für das Unternehmen gebe es nach wie vor viele Szenarien, was die Strategie betrifft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 24,27EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,50

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,50 € , was eine Steigerung von +45,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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