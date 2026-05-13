BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross sprach am Dienstagabend von einer "bedeutenden Veränderung", die dem Essenslieferdienst mit der Ablösung des Konzernchefs Niklas Östberg bevorstehe. Er geht davon aus, dass ein aktivistischer Investor dabei Einfluss hatte. Für das Unternehmen gebe es nach wie vor viele Szenarien, was die Strategie betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 24,27EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,50
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,50
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
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