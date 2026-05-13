Arzneimittelhersteller Dermapharm profitiert von Übernahmen
- Umsatz Q1 +1,1% auf 305,8 Mio Euro durch Übernahmen
- Ebitda bereinigt +7,5% 87,4 Mio, Marge 28,6 Prozent
- Jahresziele bestätigt, Ergebnis netto 45,1 Mio
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Dermapharm ist nach einem Umsatzrückgang 2025 mit leichten Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Ein starkes Wachstum im margenstarken Segment mit Markenarzneien habe Rückgänge im Parallelimportegeschäft und ein leichtes Minus bei anderen Medikamenten kompensieren können, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Grünwald mit. Dabei profitierte der Konzern auch von seinen beiden jüngsten Übernahmen. Der Umsatz erhöhte sich dadurch den Angaben zufolge im ersten Quartal um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 305,8 Millionen Euro.
Operativ schlug sich Dermapharm noch deutlich besser: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte demnach um 7,5 Prozent auf 87,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg um 1,7 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen gut 45,1 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 33,2 Millionen gewesen. Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier bestätigte die Jahresziele./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 18.219 auf Ariva Indikation (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten.
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Community Beiträge zu Dermapharm Holding - A2GS5D - DE000A2GS5D8
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Habe mal kurz überschlagen, wie hoch der Anteil des Großaktionärs im Moment ist.
- 30.6.25 41.501.000 Aktien (77,08%), damit letzte meldepflichtige Schwelle überschritten
- 3.7.25 Kauf 100.000 Aktien
- 30.10.25 Kauf 1.080.000 Aktien
- 8.12.25 Kauf 1.438.000 Aktien
=> Bestand 44.119.000 Aktien (81,94%)
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