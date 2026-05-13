BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht Chancen und Risiken bei den Münchnern momentan recht ausgewogen, wie er am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht schrieb. Die Bewertung preise allerdings den besten Geschäftszyklus einer ganzen Generation bereits so ein, als ob er niemals enden würde./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
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