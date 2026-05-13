BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii sieht Chancen und Risiken bei den Münchnern momentan recht ausgewogen, wie er am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht schrieb. Die Bewertung preise allerdings den besten Geschäftszyklus einer ganzen Generation bereits so ein, als ob er niemals enden würde./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was einem Rückgang von -36,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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