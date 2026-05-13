GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1570 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 1.307EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1600
Kursziel alt: 1570
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1600
Kursziel alt: 1570
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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