GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1570 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 1.307EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1570

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1600,00 € , was eine Steigerung von +26,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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